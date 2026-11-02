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Bursa’da 6 firari hükümlülere yönelik operasyon! Yakalandılar

Bursa’da polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik operasyonlarında, haklarında 16 yıl 10 ay ile 29 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

Bursa’da 6 firari hükümlülere yönelik operasyon! Yakalandılar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan şahısların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından farklı suçlardan aranan 6 şahsın adresleri tespit edildi.

6 ŞAHIS CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda gece vakti birden fazla kişiyle yağma suçundan 29 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.S., bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R.Ç., hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 20 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan O.G., hırsızlık suçundan 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan N.S. ve aynı suçtan 17 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Y.N.K., kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. yakalandı. Yakalanan 6 şahıs, emniyetteki işlemleri ve adli süreçlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik aranan şahısların yakalanması çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bursa’da 6 firari hükümlülere yönelik operasyon! Yakalandılar 1

Bursa’da 6 firari hükümlülere yönelik operasyon! Yakalandılar 2

Bursa’da 6 firari hükümlülere yönelik operasyon! Yakalandılar 3

Bursa’da 6 firari hükümlülere yönelik operasyon! Yakalandılar 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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