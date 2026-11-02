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Kahreden haber! Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu.

Kahreden haber! Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehit olduğunu açıkladı.

Kahreden haber! Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu 1

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB’den yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, görev yaptığı Çaldıran/Van'daki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak 2 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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