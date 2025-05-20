HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bursa’da 9 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'da polisin bir araçta yaptığı aramada 2’si çocuk, 9 kaçak göçmen yakalandı.

Bursa’da 9 kaçak göçmen yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey gişelerinde İstanbul’dan gelen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada sürücü ile birlikte 2'si çocuk, 2'si kadın, toplam 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Araç sürücüsü T.İ.M.A.'nın ikamet izin ihlali yaptığı, yasal kalış hakkının bulunmadığı, yurt dışı çıkış yasağı olduğu ve 2024 yılında Ankara'da 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. Kaçak göçmenler, İstanbul'dan Bursa'ya gelmek için sürücüyle 40 bin TL karşılığında anlaştıklarını söyledi. Göçmenler, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen taşımada kullanılan araca el konulup, yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü T.İ.M.A. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katliama kayıtsız kalmadılar! Kritik 'İsrail' hamlesiKatliama kayıtsız kalmadılar! Kritik 'İsrail' hamlesi
Kadıköy'de Galatasaray taraftarını silahla vuran şüpheli tutuklandıKadıköy'de Galatasaray taraftarını silahla vuran şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa emniyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurban bayramı tatili 'zam oranını etkiler' iddiası!

Kurban bayramı tatili 'zam oranını etkiler' iddiası!

Katliama kayıtsız kalmadılar! Kritik 'İsrail' hamlesi

Katliama kayıtsız kalmadılar! Kritik 'İsrail' hamlesi

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Kene kabusu geri döndü! Bebeğin kahreden ölümü

Kene kabusu geri döndü! Bebeğin kahreden ölümü

3. dalga operasyona ateş püskürdü: "Bu mu turpun büyüğü? Terbiyesizliğin büyüğü bu!"

3. dalga operasyona ateş püskürdü: "Bu mu turpun büyüğü? Terbiyesizliğin büyüğü bu!"

Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.