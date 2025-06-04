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Bursa'da AFAD ekipleri arazide mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı

Bursa'nın Kestel ilçesinde şelale yakınlarında mahsur kalan 2 kişi ile Osmangazi ilçesinde yürüyüş yaparken bileğini burkan 1 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'da AFAD ekipleri arazide mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı

Narlıdere Şelalesi yakınlarında yürüyüş yapan 2 kişi, arazide mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 10 kişilik AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan vatandaşları araziden kurtararak güvenli bölgeye indirdi.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN BİLEĞİNİ BURKAN KİŞİ DE KURTARILDI

Osmangazi ilçesi Uludağ eteklerinde yer alan Kirazlı ve Yiğitali mahalleleri arasında yürüyüş yapan 5 kişilik gruptan, M.A.K, bileğini burktu.

M.A.K'nin ayağını burkması nedeniyle yürüyememesi üzerine AFAD ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye 10 kişilik AFAD ekibi ve jandarma sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yardımıyla taşınan M.A.K, bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Bursa afad arama kurtarma çalışmaları
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