Bursa'da AFAD ekipleri arazide mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı

Narlıdere Şelalesi yakınlarında yürüyüş yapan 2 kişi, arazide mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 10 kişilik AFAD ekibi sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan vatandaşları araziden kurtararak güvenli bölgeye indirdi.
Osmangazi ilçesi Uludağ eteklerinde yer alan Kirazlı ve Yiğitali mahalleleri arasında yürüyüş yapan 5 kişilik gruptan, M.A.K, bileğini burktu.
M.A.K'nin ayağını burkması nedeniyle yürüyememesi üzerine AFAD ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye 10 kişilik AFAD ekibi ve jandarma sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yardımıyla taşınan M.A.K, bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
(AA)
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