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Bursa'da akılalmaz saldırı: 15 yaşındaki çocuk, kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı darbetti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akılalmaz saldırı... Sıcak havadan bunalan 15 yaşındaki Hasan A., 61 yaşındaki bahçıvan Mustafa A.'dan serinlemek için kendisini hortumla ıslatmasını istedi. Bahçıvandan bu istek karşısında olumsuz yanıt alan Hasan A., Mustafa A.'yı tekme ve yumruklarla darbetti. Bahçıvan hastanelik olurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa'da akılalmaz saldırı: 15 yaşındaki çocuk, kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı darbetti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde serinlemek isteyen 15 yaşındaki Hasan A., kendisini hortumla ıslatmayı reddeden 61 yaşındaki bahçıvan Mustafa A.'yı darbetti.

BURSA'DA AKILALMAZ OLAY

Bursa da akılalmaz saldırı: 15 yaşındaki çocuk, kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı darbetti! 1

Akılalmaz olay, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle 1’inci Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Site bahçesinde çiçek sulayan Mustafa A.'nın yanına alkollü olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Hasan A. geldi.

TEKME VE YUMRUKLA DARBETTİ

Bursa da akılalmaz saldırı: 15 yaşındaki çocuk, kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı darbetti! 2

Hasan A., bahçıvan Mustafa A.'dan kendisini hortumla su sıkarak ıslatmasını istedi. Olumsuz yanıt alan Hasan A., Mustafa A.'yı tekme ve yumruklarla darbetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bursa da akılalmaz saldırı: 15 yaşındaki çocuk, kendisini ıslatmayı reddeden bahçıvanı darbetti! 3

Yaralanan bahçıvan, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaçan şüpheli yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçıvan Bursa İnegöl
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