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Bursa'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı! Beyin kanaması geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2'nci kat balkonundan düşen Suriye uyruklu 2,5 yaşındaki Osman E., ağır yaralandı.

Bursa'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı! Beyin kanaması geçirdi

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Zeki E. (29) ve Delal E. (25) isimli Suriye uyruklu ailenin çocuğu Osman E., ailesi mutfaktayken balkona çıktı. Balkonun koruma duvarına tırmanan çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Osman E.'nin ağlama sesini duyan ailesi yardıma koştu. Çocuğunun yaralandığını gören baba Zeki E., Osman E.'yi kucağında yaklaşık 200 metre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Osman E., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuğu sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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