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Bursa'da bir şüpheli sabah saatlerinde iş yeri kurşunlayıp kaçtı

Bursa'da sabah saatlerinde motosikletle geldiği iddia edilen bir şüpheli, kıraathaneye kurşun yağdırıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da bir şüpheli sabah saatlerinde iş yeri kurşunlayıp kaçtı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kıraathaneyi açmak için gelen iş yeri sahibi silah sesleriyle neye uğradığını şaşırdı. Motosikletiyle geldiği iddia edilen şüpheli, yanında getirdiği tabancayla iş yerini hedef alıp arka arkaya tetiğe bastı. İşyerine isabet eden 2 kurşun camları parçalarken, olayda yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Bursa
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