HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya'dan Kiev’e saldırı: 2 ölü, 9 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği İHA saldırısında çok katlı bir binanın isabet alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Rusya'dan Kiev’e saldırı: 2 ölü, 9 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e İHA saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Rusya dan Kiev’e saldırı: 2 ölü, 9 yaralı 1

ZELENSKIY AÇIKLAMA YAPTI

Zelenskiy, "Ruslar halkımıza yönelik saldırılarını sürdürüyor; konutları vurmaya ve öldürmeye devam ediyor. Rusya bu akşam Kiev'de çok katlı bir apartmanı bir ‘Şahed’ İHA'sı ile hedef aldı. Şu ana kadar iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dokuz kişi de yaralandı. İlk müdahale ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü" dedi.

Rusya dan Kiev’e saldırı: 2 ölü, 9 yaralı 2
Saldırının Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğinin bir başka kanıtı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Acımasız saldırıları sürdüren onlar. Savaşı uzatan onlar. Amerika'nın teklifine verdikleri yanıt bile 'Şahed' İHA'ları oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan gelen bu sinyalleri görmesini ve kararlılıkla hareket etmesini bekliyoruz. Rusya'yı bu savaşı bitirmeye zorlamak için güç kullanmak gerekli" dedi.

Rusya dan Kiev’e saldırı: 2 ölü, 9 yaralı 3


Kiev Savcılığı, saldırıda 25 katlı bir binanın isabet aldığını belirterek, hayatını kaybedenlerden birinin binada, diğerinin ise binanın yanındaki bir araçta olduğunu aktardı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı
Bolu’da üzerine yıldırım düşen ev alev alev yandıBolu’da üzerine yıldırım düşen ev alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak

Son anket paylaşıldı! İlk iki parti farkı açtı: Kararsızlar belirleyici olacak

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Messi geleceğin yıldızlarını sıraladı! Türk futbolcu da listede

Messi geleceğin yıldızlarını sıraladı! Türk futbolcu da listede

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Emekliler için rakamlar güncellendi! Bankalar sıraya girdi: 35 bin TL'ye hemen hesaplara yatırılıyor

Emekliler için rakamlar güncellendi! Bankalar sıraya girdi: 35 bin TL'ye hemen hesaplara yatırılıyor

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.