HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da, büfeye hırsızlığı! Sigara ve yiyecek çalan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da, büfeye hırsızlığı! Sigara ve yiyecek çalan 2 şüpheli yakalandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 09:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, büfeye girip hırsızlık yapan A.H. (15) ve M.Ö. (16), yakalandı.

Bursa'da, büfeye hırsızlığı! Sigara ve yiyecek çalan 2 şüpheli yakalandı

Olay, saat 03.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kapalı olan büfeye giren 3 kişi, devriye görevinde bulunan bekçiler tarafından fark edildi. Bekçiler, 3 kişiden A.H.ve M.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, büfeden 90 paket sigara ve yiyecek çalındığı belirlendi. Çalınan malzemeler, kısa süre sonra Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda park halindeki TIR'ın altında bulunurken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
İmamoğlu tutuklandı! CHP'den art arda açıklamalarİmamoğlu tutuklandı! CHP'den art arda açıklamalar
Otoparkta döndü dolandı, kendi aracını çaldıOtoparkta döndü dolandı, kendi aracını çaldı
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık büfe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İBB soruşturmasında kritik isimler serbest bırakıldı!

İBB soruşturmasında kritik isimler serbest bırakıldı!

SON DAKİKA: İmamoğlu hakim karşısına çıktı, sorgusu tamamlandı!

SON DAKİKA: İmamoğlu hakim karşısına çıktı, sorgusu tamamlandı!

Melih Gökçek'in Özgür Özel'e tepkisine Oğuzhan Uğur'dan bomba yorum!

Melih Gökçek'in Özgür Özel'e tepkisine Oğuzhan Uğur'dan bomba yorum!

İBB soruşturmasında tutuklanan isimler belli oldu

İBB soruşturmasında tutuklanan isimler belli oldu

Yavaş'ı hedef aldılar! Mitingdeki konuşması sonrası Van'dan hamle geldi

Yavaş'ı hedef aldılar! Mitingdeki konuşması sonrası Van'dan hamle geldi

Karar beklenirken İmamoğlu son mesajını paylaştı! Özel bu sözlerle duyurdu: Destek olmaya gittik, destek gördük çıktık

Karar beklenirken İmamoğlu son mesajını paylaştı! Özel bu sözlerle duyurdu: Destek olmaya gittik, destek gördük çıktık

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.