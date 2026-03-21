Bursa'da cami içerisinde çekilen tepki çeken video sonrası şüpheli tutuklandı

Türkiye genelinde büyük tepki toplayan cami içerisinde çekilen uygunsuz görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan TikTok içerik üreticisi şahıs, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.

Bursa'da cami içerisinde çekilen tepki çeken video sonrası şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video ile gündeme geldi. Görüntülerde, bir cami içerisinde belden yukarısı çıplak şekilde video çeken şahsın, paylaşıma küfürlü bir şarkı da eklediği görüldü. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bursa da cami içerisinde çekilen tepki çeken video sonrası şüpheli tutuklandı 1

CAMİDE UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER GÜNDEME OTURMUŞTU

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, videodaki kişinin E.Y. (17) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, daha önce böyle bir içerik üretmediğini, tepkilerin bu kadar büyük olacağını öngöremediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Bursa da cami içerisinde çekilen tepki çeken video sonrası şüpheli tutuklandı 2

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece TCK 216/3 maddesi gereğince "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'daki silahlı kavgada ölen genç toprağa verildiAntalya'daki silahlı kavgada ölen genç toprağa verildi
İngiltere’de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltıİngiltere’de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı video cami
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

