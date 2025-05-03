Bursa’da, çarptığı kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Muhammed Can yönetimindeki otomobil, Kulaca Mahallesi mevkindeki Karayolları Denetim İstasyonu'na giriş yapmak için yavaşlayan Adil H.'nin (31) kullandığı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, kamyonun altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Can, hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır