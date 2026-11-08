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Bursa’da çiftlikte demir sopalı saldırı: 2 ağır yaralı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir çiftlikte çıkan olayda, yabancı uyruklu 2 kişi demir sopayla darbedilerek ağır yaralandı. Olayın şüphelisi kaçarken, jandarma ekiplerinin şahsı yakalamak için çalışmaları başlattığı öğrenildi.

Bursa’da çiftlikte demir sopalı saldırı: 2 ağır yaralı

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Toprakocak Mahallesi’nde bulunan çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte bulunan yabancı uyruklu Kiumenz A. (21), henüz bilinmeyen bir nedenle aynı çiftlikte çalışan Abdul Khalil R. (31) ve Sultan Sanjar A. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kiumenz A.’nın demir sopayla iki kişiye saldırarak darbettiği iddia edildi. Saldırıda yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs, çiftlik sahibi tarafından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen iki yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli Kiumenz A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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