HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşları 18’in altında olduğu öğrenilen çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Kavganın ardından kaçan şüpheli F.C.İ., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Olay, Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.B., A.S. ve F.C.İ. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre F.C.İ., yanında bulunan bıçakla N.B. ve A.S.’yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bursa da çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı 1

YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli F.C.İ., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google tanıttı! Yeni dönem resmen başladıGoogle tanıttı! Yeni dönem resmen başladı
Yanan araca böyle müdahale etti, çabası yeterli olmadıYanan araca böyle müdahale etti, çabası yeterli olmadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.