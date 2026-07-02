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Bursa'da çöp ev temizlendi, 5 ton çöp çıktı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde çöp eve olarak kullanılan dairede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin sağlığını, güvenliğini ve huzurunu korumayı temel görev kabul ediyoruz. Bu kapsamda toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan hiçbir olumsuzluğa kayıtsız kalmıyoruz" dedi.

Bursa'da çöp ev temizlendi, 5 ton çöp çıktı

Toplum sağlığını ve çevre temizliğini önceleyen Yıldırım Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Yaklaşık 6 ay önce temizlenen Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki dairenin yeniden çöp eve dönüştürüldüğü belirlendi. Mahkeme kararının ardından söz konusu adrese, Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bursa da çöp ev temizlendi, 5 ton çöp çıktı 1

KOMŞULAR ÇÖP EVE DÖNEN DAİREDEN ŞİAKYETÇİ OLDU

Harekete geçen ekipler, toplum sağlığı açısından tehdit oluşturan dairede kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Evde biriktirilen çöp ve atıklar tahliye edildi. Yıldırım Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışmalarının ardından söz konusu daireden toplam 5 ton çöp çıkarıldı. Temizlik işlemlerinin ardından evde detaylı dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması da yapılarak sağlık risklerinin önüne geçildi. Yapılan çalışma sayesinde kötü koku ve çevre kirliliğinden şikayetçi olan mahalle halkı ise rahat bir nefes aldı.

Bursa da çöp ev temizlendi, 5 ton çöp çıktı 2

TAM BEŞ TON ÇÖP ÇIKTI

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin sağlığını, güvenliğini ve huzurunu korumayı temel görev kabul ediyoruz. Bu kapsamda toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan hiçbir olumsuzluğa kayıtsız kalmıyoruz.

Bursa da çöp ev temizlendi, 5 ton çöp çıktı 3

Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu titizlikle yerine getiriyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Yıldırım hedefimize ulaşmak için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. Temizlik çalışmasının ardından rahat bir nefes alan mahalle halkı, Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür etti.

02 Temmuz 2026
02 Temmuz 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp
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