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Bursa'da dikkat çeken görüntü: Emniyet şeridinde yürüdü! Sebebi bakın neymiş...

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Bursa'da emniyet şeridini ihlal eden otomobillere ders vermek isteyen bir vatandaş, trafik üstünlüğü olan araçların kullanması gereken şeritten yürüyerek bütün kural tanımazları cezalandırdı.

Dikkat çeken görüntüler, İstanbul-İzmir otobanında kayda alındı. Bursa'nın merkezinden de geçen otobanda, akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunda bazı kural tanımazlar, trafik üstünlüğü olan araçların kullanması gereken şeridi ihlal etti.

Bursa da dikkat çeken görüntü: Emniyet şeridinde yürüdü! Sebebi bakın neymiş... 1

Bunu gören bir vatandaş ise, bulunduğu araçtan inerek emniyet şeridinden yürümeye başladı. Trafik ihlali yapanları unutamayacakları bir ders veren yaya, sosyal medyada ‘adam gibi adam' olarak ilan edildi.

Bursa da dikkat çeken görüntü: Emniyet şeridinde yürüdü! Sebebi bakın neymiş... 2

Emniyet şeridinin adaletini sağlayan vatandaşı önünde görenler ise, hiçbir tepki gösteremeden yeniden normal şeridine dönmek için girişimde bulundu.

Bursa da dikkat çeken görüntü: Emniyet şeridinde yürüdü! Sebebi bakın neymiş... 3

(İHA)

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Bursa
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