Bursa’da eğlence merkezine silahlı saldırı düzenleyen 4 şüpheli yakalandı

Olay, geçtiğimiz gün bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezine yapılan silahlı saldırı sonrası harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen K.A., M.E.K., A.K. ve M.Ö. isimli 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalanması sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet av tüfeği de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden K.A. ve M.E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden, kamu güvenliğini tehlikeye düşüren suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır