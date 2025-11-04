HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da eski eşini çalıştığı markette bıçakladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde eski eşinin çalıştığı markete gelerek bıçaklayan şahıs kayıplara karıştı. O şüpheli, birkaç saat sonra polise teslim olurken, yaralı kadın Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Bursa'da eski eşini çalıştığı markette bıçakladı

Olay, saat 16.30 sıralarında Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşiyle tartışan şüpheli, genç kadının çalıştığı markete geldi. İkili arasında burada başlayan tartışma sonrası, öfkeli adam, eski eşi Mihraç E.'yi marketin için bıçaklayıp kayıplara karıştı.

Bursa da eski eşini çalıştığı markette bıçakladı 1

FİRARİ SALDIRGAN TESLİM OLDU

Çevredekiler panikle 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Kayıplara karışan şüpheli ise bir süre sonra Emek Polis Merkezine giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa da eski eşini çalıştığı markette bıçakladı 2

(İHA)

04 Kasım 2025
04 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşinden haber alamayınca garaja indi, otomobilde ölü bulduEşinden haber alamayınca garaja indi, otomobilde ölü buldu
Otoyolda tır alev alev yandıOtoyolda tır alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Yaralama Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.