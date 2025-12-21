Oppo Pad Air5'in çıkış tarihi resmileşti! İşte tasarımı

Oppo Pad Air 5'in çıkış tarihi resmen açıklandı. Ayrıca cihazın görüntüsü de ortaya çıktı.

İŞTE OPPO PAD AIR5'İN ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI

GSMArena'da yer alan habere göre, tablet, "2.8K" çözünürlüklü bir ekrana ve 10.050 mAh bataryaya sahip. Hem sadece Wi-Fi hem de 5G uyumlu versiyonlarla sunulacak cihazın "8/128GB, 8/256GB ve 12/256GB" olmak üzere üç RAM/depolama seçeneği bulunuyor.

Renk tarafında ise Yıldız Işığı Pembesi (Starlight Pink) ve Uzay Grisi (Space Grey) olarak iki seçenek var.

Oppo, Çin'de Pad Air5 için ön sipariş almaya başlamış durumda.