Bakan Kurum Hatay'daki son hazırlıkları inceledi: İşçiler çaya davet etti, şantiye şefi teşekkür etti

Cumhuriyet Caddesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada basın açıklaması yaptıktan sonra kentte son aşamaya gelen inşa çalışmalarını incelemek için şantiyeleri dolaştı.

“BİNALARIMIZ BİTTİ, SİZİ ÇAYA BEKLİYORUZ”

Bir binanın balkonundan Bakan Kurum'a seslenen işçiler, “Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz” dedi. Geçen hafta TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Kurum’u eleştiren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit’in “Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi” sözlerine atıfta bulunan şantiye şeflerinden biri de Bakan Kurum’un yanına gelerek, “Bir şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİNİN FİNAL TÖRENİ HATAY'DA

Bakan Kurum, Atatürk Caddesi, Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi, Kurtuluş Caddesi’ni tek tek dolaştı. Deprem bölgesindeki son teslim töreni 27 Aralık Cumartesi günü asrın inşa seferberliğinin sembol kenti olan Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve depremzede vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek.