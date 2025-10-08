HABER

Bursa'da evlerin arasına düşmüştü! Eğitim uçağı davasında "metal perde" detayı

Bursa'da eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile öğrenci pilot Murat Avşar'ın (32) hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili davada yeni detaylar ortaya çıktı. Duruşmada, uçakta güneş ışığını engellemek amacıyla takılan metal bir perdenin kazada etkili olabileceği iddia edildi. Diğer yandan, bilirkişi raporunda, uçak işletmecisi ve pilotlar asli kusurlu, diğer sanıklar ise tali kusurlu bulundu.

Olay, 25 Nisan 2022 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta meydana gelmişti. Yunuseli Havalimanı'ndan havalanan tek motorlu eğitim uçağı, kısa süre sonra kontrolden çıkarak iki katlı bir binaya çarpmış, ardından sokak arasına düşerek yanmıştı.

Kazada eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile öğrenci pilot Murat Avşar (32) yaşamını yitirmişti.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fevzi A., Cüneyt A. ve Mustafa K. hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Duruşmada dinlenen bir teknisyen tanık, kazadan sonra kendisine, uçakta güneşten korunmak amacıyla metal perde takıldığının söylendiğini aktardı.
"PİLOTLARIN GÖRÜŞÜNÜ ENGELLEMİŞ OLABİLİR"

Sanıklardan Mustafa K., söz konusu perdenin kazaya neden olmuş olabileceğini iddia ederek, "Metal perde, kalkış sırasında düşüp pilotların görüşünü engellemiş olabilir" dedi.
Bilirkişi raporunda, uçak işletmecisi ve pilotlar asli kusurlu, diğer sanıklar ise tali kusurlu bulundu. Raporda ayrıca uçağın bakım kayıtlarında eksiklikler olduğu, sigortasız uçuş yapıldığı ve motor performansında sorunlar bulunduğu belirtildi. Mahkeme, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

