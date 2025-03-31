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  4. Bursa'da feci kaza! Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Bursa'da feci kaza! Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

31.03.2025 16:06
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Bursa'da feci kaza! Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

D.K. idaresindeki servis minibüsü, Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde aynı yönde seyreden B.G'nın kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle servis minibüsü yol kenarında park halinde bulunan başka bir servis minibüsüne ve hafif ticari araca, kamyonet ise Bursaray istasyonu alt geçit duvarına çarptı.

Kazada servis sürücüsü D.K, kamyonet sürücüsü B.G. ve yolcu konumunda bulunan E.N.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursaray istasyonu duvarına çarpan kamyonet sürücüsü B.G. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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