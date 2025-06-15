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Bursa'da fuhuş ve insan ticareti operasyonu; Tayland uyruklu 12 kadın kurtarıldı

Bursa'da jandarmanın düzenlediği insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda, masaj salonlarında zorla çalıştırıldığı belirlenen Tayland uyruklu 12 kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Bursa'da fuhuş ve insan ticareti operasyonu; Tayland uyruklu 12 kadın kurtarıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tayland uyruklu kadınların, çalıştırılmak amacıyla Türkiye’ye getirildiğini belirledi. Çalışma ve oturma izni alınacağı vaadiyle kandırılan kadınların pasaportlarına el konulduğu, tehdit ve baskıyla şüphelilerin kiraladığı evlerde barındırıldıkları tespit edilirken, bazı kadınların masaj ve SPA salonlarına araçlarla götürüldüğü, bazı mağdurlara fuhuş yaptırıldığı ve zorla çalıştırıldıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonda; 2 otel SPA merkezi, 2 ikamet adresi ve 2 araçta arama yapıldı. 2’si kadın, 3’ü erkek 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin zorla çalıştırdığı Tayland uyruklu 12 kadın kurtarıldı. İl Göç İdaresi tarafından 12 kadından 6'sına ‘insan ticareti mağduru’ tanımlaması yapıldığı öğrenildi. Adli makamların talimatıyla çok sayıda dijital materyal ile belge ve dokümana el konulurken, işletmeler hakkında ‘İzinsiz yabancı işçi çalıştırmak’ suçundan idari işlem uygulandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede ‘İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu'na muhalefet’ suçlarından tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. (DHA)

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Bursa
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