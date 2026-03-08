HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa’da hafif ticari araç alev aldı

Bursa çevre yolunda seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa’da hafif ticari araç alev aldı

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi çevre yolunda ilerleyen hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa’da hafif ticari araç alev aldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni iPhone için ilk test sonuçları çıktı! Gücü belli olduYeni iPhone için ilk test sonuçları çıktı! Gücü belli oldu
Karaman’da kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra sağ salim bulunduKaraman’da kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra sağ salim bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.