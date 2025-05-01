Bursa'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Bursa'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Bursa'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 10°C olacak. Diğer kaynaklarda hafif yağmur ve daha düşük sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 2 Mayıs Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. 4 Mayıs Pazar günü ise güneşli bir hava tahmini var.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemli. Özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabı giymek faydalı olacaktır. Sıcak günlerde ise hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Güneşli günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığını korumak önem taşır.

Bursa'nın Mayıs ayı genelinde ortalama sıcaklık 15.9°C civarında olacak. Yağış miktarı ise 71 mm olarak öngörülüyor. Bu veriler, hava koşullarına hazırlıklı olmayı sağlayacaktır. Günlük planlamalarınız için bu bilgiler dikkate alınabilir.