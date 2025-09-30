Bursa'da ilginç anlar! Otobüs şoförü yolculara küstü: "Haydi boşalt, boşalt!"

Nilüfer ilçesinde durak harici başka yerde durmayacağını ifade eden sürücüye otobüsün camlarına vurarak tepki gösteren bir kadın, otobüs sürücüsünü polise ihbar etmekle korkutmak istedi.

"HAYDİ BOŞALT BOŞALT!"

Bunun üzerine polis gelene kadar kapıları açmayacağını belirten otobüs sürücüsü kadınların aşırı tepkisi sonrası otobüsün kapılarını açıp "haydi boşalt boşalt!" diye bağırarak yolcuları aşağıya indirmek istedi.

KENDİ AŞAĞIYA İNDİ

Bu sefer de kadın yolcular aşağıya inmeyince sürücü çareyi kendisi aşağıya inmekte buldu.

İzmir yolu üzerindeki bir AVM'nin önünde bulunan otobüs durağına otobüsü parkeden sürücü aşağıya inip sigara yaktı.

BİR SÜRE SONRA İKNA OLDU

Bu duruma daha da öfkelenen kadınlar işlerine geç kalıklarını belirterek uzun süre sürücüyü ikna edebilmek için dil döktü.

Bir süre otobüse binen sürücü otobüsü çalıştırıp yoluna devam etti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır