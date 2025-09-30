HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bursa'da ilginç anlar! Otobüs şoförü yolculara küstü: "Haydi boşalt, boşalt!"

İçerik devam ediyor

Bursa'da bir otobüs şoförü, bir yolcunun durak olmayan bir yerde inme talebi üzerine yolcularla hararetli bir tartışmaya girdi. Şoför ile yolcular arasındaki tartışmada yolculara küsen şoför, bir otobüs durağına otobüsü parkederek yolcuları indirmek istedi. Yolcular otobüsten inmeyince sigara yakıp polisi bekleyen şoför ve yolcuların ilginç anları saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o sıradışı anlar!

Nilüfer ilçesinde durak harici başka yerde durmayacağını ifade eden sürücüye otobüsün camlarına vurarak tepki gösteren bir kadın, otobüs sürücüsünü polise ihbar etmekle korkutmak istedi.

Bursa da ilginç anlar! Otobüs şoförü yolculara küstü: "Haydi boşalt, boşalt!" 1

"HAYDİ BOŞALT BOŞALT!"

Bunun üzerine polis gelene kadar kapıları açmayacağını belirten otobüs sürücüsü kadınların aşırı tepkisi sonrası otobüsün kapılarını açıp "haydi boşalt boşalt!" diye bağırarak yolcuları aşağıya indirmek istedi.

Bursa da ilginç anlar! Otobüs şoförü yolculara küstü: "Haydi boşalt, boşalt!" 2

KENDİ AŞAĞIYA İNDİ

Bu sefer de kadın yolcular aşağıya inmeyince sürücü çareyi kendisi aşağıya inmekte buldu.

İzmir yolu üzerindeki bir AVM'nin önünde bulunan otobüs durağına otobüsü parkeden sürücü aşağıya inip sigara yaktı.

Bursa da ilginç anlar! Otobüs şoförü yolculara küstü: "Haydi boşalt, boşalt!" 3

BİR SÜRE SONRA İKNA OLDU

Bu duruma daha da öfkelenen kadınlar işlerine geç kalıklarını belirterek uzun süre sürücüyü ikna edebilmek için dil döktü.

Bir süre otobüse binen sürücü otobüsü çalıştırıp yoluna devam etti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç: "Ankaramız hızlı bir şekilde İzmirleşme yolunda ilerliyor"Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç: "Ankaramız hızlı bir şekilde İzmirleşme yolunda ilerliyor"
Bakan Güler'den İngiliz mevkidaşıyla kritik görüşmeBakan Güler'den İngiliz mevkidaşıyla kritik görüşme

Anahtar Kelimeler:
Bursa otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.