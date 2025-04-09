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Bursa'da işçi servisi minibüsü, alt geçidin duvarına çarptı

Bursa'da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü ile alt geçidin duvarına çarpan Fatih Keteci (43), araç içinde sıkışarak yaralandı.

Bursa'da işçi servisi minibüsü, alt geçidin duvarına çarptı

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Bursa-Ankara kara yolu Eski Hal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatih Keteci, idaresindeki işçi servisi minibüsü ile Kestel istikametine ilerlerken, direksiyon hakimiyetini yitirerek alt geçidin duvarına çarptı. Kazada, işçileri almaya gittiği öğrenilen Keteci araçta sıkışarak yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri Keteci'yi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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