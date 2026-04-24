Bursa'da kahreden olay: 2 günlük bebek uyurken hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirip uyuttuğu 2 günlük Emira bebek hayatını kaybetti. Soluk borusuna süt kaçtığı belirlenen bebeğin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahreden olay, saat 09.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Şadırvan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed (25) ile Hema Habbab (23) çiftinin 2 günlük bebekleri Emira, annesi tarafından emzirilip, uyutuldu.

HAREKETSİZ YATTIĞINI FARK ETTİ

Bebeğinin yanında uyuyan anne, bir süre sonra uyanıp bebeğini kontrol ettiğinde hareketsiz yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bebeğin kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajı yapılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, kurtarılamadı.

Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Emira bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: "Sözümüz sözdür"

Tahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri karşılık veriyor

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Bilinen mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

