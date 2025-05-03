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Bursa'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Muhammed C. yönetimindeki otomobil, kırsal Kulaca Mahallesi Bursa-Ankara kara yolunda aynı yönde seyreden A.G. (30) idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, İnegöl İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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