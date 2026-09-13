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Bursa’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa Asfaltı üzerindeki Burgaz Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki otomobil, Mudanya’dan Bursa istikametine seyir halindeyken kavşakta, T.D. idaresindeki otomobille çarpıştı. İddiaya göre, T.D. yönetimindeki otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada, bir araçta yolcu olarak bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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