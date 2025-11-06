HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da kazalar araç kamerasına yansıdı

Bursa’da aşırı hız ve sürücülerin dikkatsizliği sebebiyle meydana gelen trafik kazaları araç kameralarına yansıdı.

Bursa’da kazalar araç kamerasına yansıdı

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Mimarsinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte ilerleyen sürücü bir anda sinyal vererek ara sokağa girmek istedi. O sırada en sağ şeritte ilerleyen sürücü ara sokağa girmek isteyen araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken dikkatsizlik sonucu oluşan kaza araç kamerasına yansıdı. Diğer kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol aniden daralınca seyir halindeki araçlar aniden frene bastı. Arkadan gelen bir otomobil ise duramayarak zincirleme kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken o anlar trafikte bulunan başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da kazalar araç kamerasına yansıdı 1

Bursa’da kazalar araç kamerasına yansıdı 2

Bursa’da kazalar araç kamerasına yansıdı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık harekete geçti! 81 ilde genelge yayımlandıBakanlık harekete geçti! 81 ilde genelge yayımlandı
Hayvan hastalıkları ile mücadelede yol kontrolleri devam ediyorHayvan hastalıkları ile mücadelede yol kontrolleri devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.