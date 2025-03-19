HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da kız yurdunda gece yarısı korkutan yangın: Panik dolu anlar yaşandı! Çok sayıda ekip gönderildi

Bursa'da kız yurdunda gece yarısı korkutan yangın: Panik dolu anlar yaşandı! Çok sayıda ekip gönderildi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.03.2025 07:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kız öğrenci yurdunun yemekhane bölümünde elektrik panosundan çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı. Çok sayıda ekip olay yerinde yangının büyümesine karşı önlem aldı.

Bursa'da kız yurdunda gece yarısı korkutan yangın: Panik dolu anlar yaşandı! Çok sayıda ekip gönderildi

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Uludağ Üniversitesi KYK kız öğrenci yurdunun yemekhane bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosundan çıkan dumanlar görevliler tarafından fark edilince 112 ekiplerine bilgi verildi.

AW415484_02

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin küçük çaplı yangına müdahalesi sonrası kontrol altına alınan alevler, öğrencilere panik dolu anlar yaşattı.

AW415484_06

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

AW415484_04

(İHA)

Taksim metrosu ulaşıma kapatıldıTaksim metrosu ulaşıma kapatıldı
Kocaeli'de, geri dönüşüm tesisinde yangın!Kocaeli'de, geri dönüşüm tesisinde yangın!
Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişi kim? Aralarında iş dünyasının tanınmış isimleri de var

Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişi kim? Aralarında iş dünyasının tanınmış isimleri de var

Merak edilen belge ortaya çıktı: 'Yatay geçiş yapma hakkı kazanmıştır'

Merak edilen belge ortaya çıktı: 'Yatay geçiş yapma hakkı kazanmıştır'

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! Geldiği gibi gidiyor...

G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! Geldiği gibi gidiyor...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için gözaltı kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için gözaltı kararı

SON DAKİKA | Twitter (X) çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Sosyal medyaya erişim engeli mi geldi?

SON DAKİKA | Twitter (X) çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Sosyal medyaya erişim engeli mi geldi?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.