Bursa’da kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerinde İnegöl'ün kırsal Rüştiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet U. (28) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. Kazadan 4 saat sonra kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, kara yolunun kenarına çıkarak yardım istedi. Saat 11.00 sıralarında Jandarma komutanlığı ekipleri yaralıyı görünce 112'ye haber verdi. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

kaza
