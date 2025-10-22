Bursa'da kontrolden çıkan otomobil rejüfe çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bursa’dan, Mustafakemalpaşa ilçesine seyir halinde olan M.Ö idaresindeki 16 EIC 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI 20 DAKİKALIK ÇALIŞMASI İLE BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI

Savrulan otomobil rejüfe çarparak dururken, kazada sürücü M.Ö., annesi H.Ö., babası Z.Ö. ve G.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan M.Ö., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

