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Bursa'da korku dolu anlar! Eşiyle tartıştı, sinir krizi geçirince evi ateşe verdi...

Bursa'da eşiyle tartışan öfkeli adam oturduğu daireyi ateşe verdi. Bölgedeki vatandaşların yangını fark etmesiyle 112 ekipleri olaya kısa sürede müdahalede bulunurken, şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa'da korku dolu anlar! Eşiyle tartıştı, sinir krizi geçirince evi ateşe verdi...
Begüm Özkaynak

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Ç. (38) henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle sözlü tartışma yaşadı. Öfkeli adam geçirdiği sinir krizi sonrası 3. katındaki dairesini ateşe verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

Yükselen dumanlar bina sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, bölgedeki vatandaşlar 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye, alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerinde şüpheli polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mahalle sakinleri de evini yakan şahsa tepki gösterdiler.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa tartışma ateş
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