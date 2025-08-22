HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa'da korkunç olay: 15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını sandalye ile darbetti!

Bursa’da yaşanan olay tüyler ürpertti. 15 yaşındaki yeğeni Yazgı D.’yi evde erkek arkadaşı Berat S. (17) ile gören amca Adem D. (52), yeğenini bıçakla göğsünden, erkek arkadaşını ise sandalye ile başına vurarak ağır yaraladı.

Bursa'da korkunç olay: 15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını sandalye ile darbetti!

Olay, saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi 2’nci Asa Sokak’ta meydana geldi. Adem D., İstanbul’da olduğu öğrenilen ağabeyinin evine gitti.

Bursa da korkunç olay: 15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını sandalye ile darbetti! 1

İddiaya göre, anahtarıyla kapısını açtığı dairede yeğeni Yazgı D.’yi, erkek arkadaşı Berat S. ile birlikte gören amca, yeğenini göğsünden bıçaklarken, erkek arkadaşını da sandalye ile darbetti.

Bursa da korkunç olay: 15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını sandalye ile darbetti! 2

Yazgı D. ile Berat S. ağır yaralanırken, amcanın ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa da korkunç olay: 15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını sandalye ile darbetti! 3

Adem D. gözaltına alınırken, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Yazgı D. ile Berat S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat: Havuz ve deniz mikrop saçıyor olabilir!Dikkat: Havuz ve deniz mikrop saçıyor olabilir!
Çark tersine döndü! Bu defa bir kadın evlilik vaadiyle dolandırıldı!Çark tersine döndü! Bu defa bir kadın evlilik vaadiyle dolandırıldı!

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

Barış Alper krizi büyüdükçe büyüyor! ''Sözünüzü tutun''...

15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını darbetti!

15 yaşındaki yeğenini bıçakladı, erkek arkadaşını darbetti!

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.