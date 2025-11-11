HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa'da korkunç olay: Sigara vermedi diye genci bıçaklayıp kaçtı

Bursa’da akılalmaz bir olay yaşandı. Mudanya ilçesinde bir şahıs kendisine sigara vermeyen genci bıçaklayarak kaçtı. Bacağından yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganın peşine düştü.

Bursa'da korkunç olay: Sigara vermedi diye genci bıçaklayıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi Altınkum Sahilinde gece yarısı saat 00.50 sıralarında 27 yaşındaki M.E. İ., arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarında yürüdüğü sırada, karşılarına çıkan alkollü oldukları iddia edilen üç kişilik bir grup ile tartışma yaşadı.

İddiaya göre gruptan biri, M.E. İ.’den sigara istedi. "Sigaram yok" cevabını alan saldırgan, bir anda cebinden çıkardığı bıçakla genç adama saldırdı. Saldırganın savurduğu bıçak darbeleri, M.E. İ.’nin sağ bacağına isabet etti.

Bursa da korkunç olay: Sigara vermedi diye genci bıçaklayıp kaçtı 1

Kanlar içinde yere yığılan M.E. İ.’ye, çevredeki vatandaşlar yardım etti. 112 Acil Servis ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gelmesiyle birlikte, yaralı genç ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.E. İ.’nin iki bıçak darbesi aldığı ve toplam 14 dikiş atıldığı öğrenildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından bıçaklı saldırganlar hızla bölgeden uzaklaşırken, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, sahil hattındaki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

Sakinliğiyle bilinen Altınkum Sahili’nde yaşanan bu olay, mahalle halkında büyük korku ve endişe oluşturdu. Vatandaşlar, gece devriyelerinin artırılmasını talep etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt’te Canlı Hayvan Borsası’nda silahlı ve sopalı kavga: 5 yaralıSiirt’te Canlı Hayvan Borsası’nda silahlı ve sopalı kavga: 5 yaralı
Bursa’da 28 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandıBursa’da 28 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa sigara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.