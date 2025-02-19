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Bursa'da korkunç olay! Sobayı tutuşturmak için benzin döktü, çıkan yangında hayatını kaybetti... Arkadaşının durumu ağır

19.02.2025 09:40
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Bursa'da bir barakada sobayı benzin dökerek tutuşturmak isteyen Yunus Tapan, çıkan yangında yanında bulunan T.D. ile birlikte ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, şahıslar barakadan çıkartıldı. Ağır yaralı olan Yunus Tapan ile arkadaşı T.D. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tapan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, T.D.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa'da korkunç olay! Sobayı tutuşturmak için benzin döktü, çıkan yangında hayatını kaybetti... Arkadaşının durumu ağır

Yangın, saat 21.30 sıralarında Nilüfer ilçesi, Alaaddinbey Mahallesi 56'ncı Sokak'ta bulunan bir barakada meydana geldi. Yunus Tapan, beraberinde arkadaşı T.D. ile birlikte dedesine ait olduğu öğrenilen barakaya geldi.

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ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALDIRLAR

Yunus Tapan, iddiaya göre sobayı tutuşturmak için benzin döktü. Bir anda parlayan alevler, sobanın yanında bulunan ve içerisinde benzin olan bidona sıçradı. Bu sırada Tapan’ın panik içerisinde fırlattığı bidon barakanın kapısının önüne savruldu ve alevler kapıyı tutuşturunca Tapan ve T.D., barakada mahsur kaldı. İkili durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE BARAKADAN ÇIKARILDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, mahsur kalan T.D. ile Yunus Tapan barakadan çıkartıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk kontrollerde ağır yaralandığı anlaşılan T.D. Bursa Şehir Hastanesi'ne, Yunus Tapan ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Tapan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. T.D.’nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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