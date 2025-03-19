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Bursa'da korkunç olay: Tartıştığı husumetlisini tüfekle göğsünden vurarak öldürdü!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.03.2025 07:24
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı husumetlisi Onur E. (41) tarafından tüfekle göğsünden vurulan Ceyhun Avcı (31), hayatını kaybetti. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Bursa'da korkunç olay: Tartıştığı husumetlisini tüfekle göğsünden vurarak öldürdü!

Olay, saat 23.00 sıralarında, Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Ceyhun Avcı, elinde tornavida ile kahvehaneye girip aralarında husumet bulunan Onur E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E., tüfekle Ceyhun Avcı’ya ateş etti. Göğsünden vurulan Avcı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli bölgeden hızla uzaklaştı.

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Ceyhun Avcı (31)

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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Onur E. (41)

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Onur E.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa tüfek
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