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Bursa'da korkutan kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Bursa'da korkutan kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Berat Ç.(20) yönetimindeki 16 BLL 711 plakalı motosiklet, önünde seyreden sürücü Müslüm E.(45) yönetimindeki 16 BIL 801 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Yunus Emre N.(19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa motosiklet kaza
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