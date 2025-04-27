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Bursa’da korkutan odunluk yangını

Bursa’nın Gemlik ilçesinde odunlukta meydana gelen yangın mahallede paniğe neden oldu.

Bursa’da korkutan odunluk yangını

Akşam saatlerinde Hisar Mahallesi Akça Caddesi’nde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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