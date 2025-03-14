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Bursa'da korkutan orman yangını

14.03.2025 16:16
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'da korkutan orman yangını

Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan Mahallesi'nde bulunan zirai alanda başladı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri ve 45 personelle müdahale edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa orman
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