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  4. Bursa’da korkutan yangın! Kereste imalathanesinde çıktı, itfaiye ekipleri kontrol altına aldı

Bursa’da korkutan yangın! Kereste imalathanesinde çıktı, itfaiye ekipleri kontrol altına aldı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.03.2025 09:21
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullanılmayan kereste imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Bursa’da korkutan yangın! Kereste imalathanesinde çıktı, itfaiye ekipleri kontrol altına aldı

Yangın, saat 02.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey Mahallesi'ndeki kullanılmayan kereste imalathanesinde çıktı. İş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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