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Bursa'da kuyumcu silahlı soygunu şaka sandı, hırsız ateş edip kaçtı

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Bursa'da dükkanına silahlı soyguncu giren kuyumcu, durumu şaka zannetti. Kuyumcu, elinde tabancayla dükkana girip önüne çanta atan şüpheliye, ‘Şaka yapma’ diye bağırdı. Şüphelinin 1 el ateş ettikten sonra kaçtığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Fatih A.'ya ait dükkana gelen şapkalı bir kişi, selam verip içeri girdikten sonra elindeki tabancayı iş yeri sahibine doğrulttu. Fatih A.’nın önüne altınları doldurması için çanta atan şüpheli, ‘Boşalt kasayı’ dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Fatih A., şüpheliye ‘Şaka yapma’ diye bağırdı. İş yeri sahibinin bağırması üzerine tedirginlik yaşayan şüpheli, 1 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Kurşun, tezgahın üzerindeki para sayma makinesine isabet ederken, o anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İş yeri sahibinin panik butonuna basmasıyla, adrese polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Bursa soygun
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