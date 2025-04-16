Bursa'da kuyumcu silahlı soygunu şaka sandı, hırsız ateş edip kaçtı

Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Fatih A.'ya ait dükkana gelen şapkalı bir kişi, selam verip içeri girdikten sonra elindeki tabancayı iş yeri sahibine doğrulttu. Fatih A.’nın önüne altınları doldurması için çanta atan şüpheli, ‘Boşalt kasayı’ dedi.
Fatih A., şüpheliye ‘Şaka yapma’ diye bağırdı. İş yeri sahibinin bağırması üzerine tedirginlik yaşayan şüpheli, 1 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Kurşun, tezgahın üzerindeki para sayma makinesine isabet ederken, o anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
(DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum