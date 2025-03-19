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  4. Bursa'da KYK kız yurdunda gece yarısı panik anları! Öğrenciler yangın endişesi yaşadı

Bursa'da KYK kız yurdunda gece yarısı panik anları! Öğrenciler yangın endişesi yaşadı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.03.2025 07:09
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Bursa’da Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda çıkan yangın endişe yarattı. Öğrenciler tedbir amacıyla bahçeye çıkarılırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da KYK kız yurdunda gece yarısı panik anları! Öğrenciler yangın endişesi yaşadı

Yangın, saat 00.30 sıralarında Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen küçük çaplı yangın, yurtta kalan öğrenciler arasında endişe yarattı.

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KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Öğrenciler tedbir amaçlı yurttan tahliye edilirken, yangın ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSADA-KYK-KIZ-YURDUNDA-YANGIN-ENDISES_617961_182884

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın kyk yurdu
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