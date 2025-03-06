HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da lüks otomobil tırın altına girdi, hurdaya döndü: 1 ağır yaralı!

Bursa'da lüks otomobil tırın altına girdi, hurdaya döndü: 1 ağır yaralı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.03.2025 20:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kontrolden çıkarak tırın altına giren lüks otomobil hurdaya döndü. Feci kazada sürücü ağır yaralandı.

Bursa'da lüks otomobil tırın altına girdi, hurdaya döndü: 1 ağır yaralı!

Kaza, Osmangazi ilçesi Demirtaş mevkii otoban üzerinde meydana geldi. Lüks otomobilin sürücüsü, hızla ilerlediği esnada kontrolden çıkıp sağ şeritte bulunan tırın dorsesine çarptı. Tırın altına giren araç hundaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AW406771_03

İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen sürücünün durumu kritik olduğu öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

AW406771_04

Ekipler, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: "Önce aday, sonra..." Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: "Önce aday, sonra..."
Putin "Zafer bekliyoruz" diyerek açıkladı: "Bize ait olanı vermeyeceğiz"Putin "Zafer bekliyoruz" diyerek açıkladı: "Bize ait olanı vermeyeceğiz"
Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe eşleşmesi sonrası G.Saray'dan flaş talep!

F.Bahçe eşleşmesi sonrası G.Saray'dan flaş talep!

Radar yok diye hız yapanlar yandı! Yeni sistem devreye girdi

Radar yok diye hız yapanlar yandı! Yeni sistem devreye girdi

Sağ bulundu ama herkesin aklında aynı soru var! Aranan yanıt bu olabilir

Sağ bulundu ama herkesin aklında aynı soru var! Aranan yanıt bu olabilir

Putin "Zafer bekliyoruz" diyerek açıkladı: "Bize ait olanı vermeyeceğiz"

Putin "Zafer bekliyoruz" diyerek açıkladı: "Bize ait olanı vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 yıllık bir beladan kurtuluyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 yıllık bir beladan kurtuluyoruz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.