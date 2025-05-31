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Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçarken, motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yeniköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy’den Orhangazi istikametine seyir halinde olan E.Ç. (25) yönetimindeki 16 ASY 597 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve ehliyeti olmadığı öğrenilen M.B.B. (16) idaresindeki 16 AOM 734 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

OTOMOBİL, TARLAYA UÇTU

Yaşanan kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa motosiklet kaza
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