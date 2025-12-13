HABER

Bursa’da nacakla oynayan çocuğun parmağı kopma noktasına geldi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde nacakla oynayan küçük çocuğun parmağı kopma noktasına geldi.

Olay saat 15.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Hocaköy mahallesinde bahçede meydana geldi. Sadık K.(7) bahçede bırakılan nacakla oynamaya başladı. Odun kesmek için nacağı havaya kaldıran küçük çocuk eline vurdu. Sağ elinin baş parmağı kopma noktasına gelen ve kanlar içinde kalan küçük çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Bursa İnegöl
