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Bursa'da nisan ayında kar sürprizi

Bursa'da nisan ayında yağan kar, dağlık alana yakın olan mahalleleri beyaza bürüdü. Sabah işe gitmek için çıkan vatandaşlar, telefonlarıyla kar görüntüsü çekti.

Bursa'da nisan ayında kar sürprizi

Gece boyunca Uludağ'a yağan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Piremir Mahallesi'ni ve Osmangazi ilçesinde bulunan Pınarbaşı ile Alacahırka mahallelerini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, nisan ayında kar sürprizi ile karşılaşınca o anları cep telefonları ile kayda aldı. Kartpostallık görüntülerin çıktığı merkezde kısa süreliğine yağan kar yağışı vatandaşları heyecanlandırırken, Uludağ'da ise gece boyunca etkisini gösterdi. Uludağ'da kar kalınlığı 3 santimetre olarak ölçülürken hava sıcaklığı ise merkezde 2 derece, Uludağ'da ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kar
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