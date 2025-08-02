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Bursa'da online bahis çetesine darbe! Lüks ofise baskın, 7 tutuklama

Bursa’da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çete üyelerinin "çalışma ofisi" olarak kullandığı lüks daireye baskın yapıldı. Siber polislerin titiz takibiyle yakalanan 10 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da online bahis çetesine darbe! Lüks ofise baskın, 7 tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sanal bahis ağını yönettiği tespit edilen bir grubu takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından çete üyelerinin yasa dışı bahis siteleri üzerinden yüksek meblağlarda haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Bursa da online bahis çetesine darbe! Lüks ofise baskın, 7 tutuklama 1

LÜKS OFİS BAHİS ÜSSÜ ÇIKTI!

Şüphelilerin, sistemin yönetimi ve para trafiğini yürüttükleri ofisin Bursa merkezdeki bir rezidans dairesinde olduğu tespit edildi. 30 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde lüks ofise yapılan baskında 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyon anları kameralara da yansıdı.

Bursa da online bahis çetesine darbe! Lüks ofise baskın, 7 tutuklama 2

Emniyette ifadeleri alınan zanlılar, 1 Ağustos Cuma günü adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 10 kişiden 7’sinin tutuklanmasına karar verirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa ofis ekip
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