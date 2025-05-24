Bursa’da orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı

Yangın, saat 22.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi’nde İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde orman ürünleri üzerine faaliyet gösteren Yıldız Entegre isimli bir fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çalışanlar, durumu 112’ye bildirdi.

YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmadımazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır